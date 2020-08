Croce Rossa Vigevano: nominata la nuova ispettrice delle infermiere volontarie

È Maria Luigia Magnaghi la nuova ispettrice del corpo delle infermiere volontarie del comitato della Croce Rossa di Vigevano. La nomina è arrivata lo scorso 19 agosto. Magnaghi succede a Marcella Perotti, la quale ha guidato con passione le “Crocerossine” di Vigevano per quasi nove anni, in Cri come infermiera volontaria da oltre 35 anni, ricoprendo diversi incarichi di rilievo all’interno del comitato cittadino.

Classe 1965, Maria Luigia Magnaghi (nella foto in basso) è infermiera professionale; si è diplomata infermiera volontaria nel 2016. Coordinatore infermieristico presso il reparto di Cure Palliative dell’ospedale Sacco di Milano, negli anni ha collaborato con l’ospedale militare di Milano e il Gen. Valentino nell’ambito della formazione del personale, portando avanti attività di assistenza domiciliare e poliambulatoriale a favore della comunità. «Essere nominata Ispettrice delle IIVV in questo particolare momento storico – riferisce Magnaghi – è motivo di grande orgoglio. Il nostro motto “ama conforta lavora salva” ogni giorno è diventato “linfa ed energia” per noi Sorelle che siamo state chiamate, in diversi luoghi e in diverse situazioni, a portare conforto a tante persone, un po’ come le donne di Solferino».

«Ringrazio Sorella Perotti per il grande impegno profuso a favore del territorio – afferma Andrea Motta, presidente della Cri di Vigevano – dimostrando grande dedizione alla nostra associazione. Grazie al suo impegno, abbiamo organizzato 10 convegni informativi sulle più conosciute patologie e l’Ispettorato di Vigevano ha potuto giovare dell’iniezione di ben 15 nuove infermiere volontarie. A Sorella Maria Luigia Magnaghi vanno i nostri sinceri auguri per un lavoro impegnativo ma anche già ben avviato e consolidato, le nostre infermiere volontarie otterranno sempre il supporto necessario per garantire la propria autonomia e per svolgere le molteplici attività svolte. Sono certo che la sua grande professionalità porterà piacevoli novità per tutta la nostra comunità».