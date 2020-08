Elezioni Vigevano: la lista dei candidati consiglieri della Lega

Tra i 24 candidati consiglieri della Lega sono presenti tutti gli attuali assessori, tranne Antonietta Moreschi che comunque non era in lista alle scorse amministrative. Non sono più in lista i quattro consiglieri uscenti della Lega Marco Comolli, Raffaele Gori Aceto, Carmen Maria Rodolfo e Michela Sala.

Ecco i nomi dei candidati al consiglio comunale di Vigevano presentati della Lega alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre:

Andrea Sala, Valentino Alesiani, Nunziata Alessandrino, Brunella Avalle, Luca Bartocci, Angelo Buffonini, Claudia Canini, Daniela Carignano, Paola Cavallini, Carlo Cavigliani, Matteo Ciceri, Marco Cividati, Roberto Colonna, Claudio Corradini, Rimma Garifullina detta Rima, Riccardo Ghia, Claudio Maria Marcolin, Giulio Onori, Luigi Giovanni Maria Pigola, Roberta Porta Fusero, Marco Rampi, Raffaele Scettri, Samantha Suvilla, Claudio Vese.