Vigevano al voto, la lista di Fratelli d’Italia

Ecco i nomi dei candidati al consiglio comunale di Vigevano presentati dal Fratelli d’Italia alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre:

1. Giancarla Gattinoni detta Gianki

2. Claudio Fassardi

3. Emma Stepan detta Emma

4. Nicola Scardillo

5. Elisa Olga Bergamaschi

6. Graziosilla Brignoli detta Lilla

7. Maria Rosa Calcagno

8. Riccardo Capelli

9. Concetta Carola detta Tina

10. Alfredo Daolio

11. Luciano Elvio Ferraris

12. Mariangela Fontana

13. Marika Lepre

14. Irene Marras

15. Claudia Montagnana

16. Franca Petullo

17. Noemi Raia

18. Vincenzo Russo

19. Daniele Semplici detto Pagnotta

20. Loris Sisaro

21. Marco Siviero detto Bebo

22. Luciano Tolu

23. William Viale detto Willy

24. Paolo Emanuele Zorzoli Rossi

«Tra gli 84 comuni lombardi che andranno al voto per rinnovare il governo locale - afferma Fabio Raimondo, vice portavoce regionale e commissario cittadino di Fratelli d’Italia – il più grande comune impegnato nella sfida elettorale è Vigevano, con oltre 63.000 abitanti. Grazie alla collaborazione dei presidenti dei circoli cittadini di Fratelli d’Italia abbiamo presentato una lista fortemente competitiva composta da 24 candidati, 12 uomini e 12 donne, tutti espressione del territorio. Ringrazio coloro che hanno deciso di impegnarsi nella lista di Fratelli d’Italia apportando il loro contributo di idee e competenze professionali. Forti del momento positivo che stiamo vivendo, grazie alla coerenza e alla determinazione di Giorgia Meloni e al radicamento territoriale dei nostri candidati siamo sicuri che la Destra vigevanese tornerà ad essere degnamente rappresentata all’interno del consiglio comunale e protagonista nelle future scelte amministrative»



«A Vigevano - aggiunge il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Mangiarotti - il centrodestra si presenta unito a sostegno della candidatura a sindaco di Andrea Ceffa. Fratelli d’Italia è fortemente presente in città ed in costante crescita a livello nazionale. Torneremo finalmente a dare voce alla Destra in consiglio comunale».