Covid-19: nessun decesso in Lombardia; 6 nuovi casi in provincia di Pavia.

Sono 119 i nuovi contagi dal Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Nello stesso arco temporale non sono avvenuti decessi. Al momento i ricoverati sono 158 (+5) dei quali 15, dato identico a ieri, in terapia intensiva. A fronte dei 9.879 nuovi tamponi effettuati, che portano il totale a 1.501.157, la situazione vede un incremento dei contagi nella provincia di Milano (+37) e in quelle di Brescia (+25) e di Como (+15). In provincia di Pavia in nuovi casi sono invece 6. Guariti e dimessi sono 196 più di ieri.

In Italia i nuovi casi sono 878 (ieri erano 953) e i decessi 4. In ospedale sono ricoverate 1.058 (+13) dei quali 66 (+1) in terapia intensiva.