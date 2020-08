Vigevano, rapina con il coltello: malvivente arrestato dalla polizia

Si è avvicinato ad una donna che era uscita da una farmacia ed era appena salita in auto e, minacciandola con un grosso coltello, si è fatto consegnare la borsa che conteneva 50 euro in contanti, i documenti e le carte di credito. Il bandito, con un cappellino in testa, occhiali da sole e una mascherina sul volto, non è però riuscito a dileguarsi.

Grazie alla tempestiva segnalazione ricevuta gli agenti della Volante del commissariato di Vigevano lo ha intercettato con ancora l'arma in mano. Durante la fuga T.C., 47 anni, vigevanese con precedente, si è liberato della borsetta. Bloccato dai poliziotti è stato arrestato per rapina aggravata e condotto in carcere a Pavia in attesa del processo.