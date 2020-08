Vigevano, senza mascherina e documenti al super: senegalese nei guai

Ha dato in escandescenze dopo che il personale di un supermercato cittadino gli ha chiesto di utilizzare la mascherina. E all'arrivo degli agenti della Volante del commissariato ha sostenuto di non avere documenti e non ha declinato le proprie generalità. E' accaduto sabato pomeriggio.

Un ventiquattrenne di nazionalità senegalese residente a Cinisello Balsamo (Milano) è stato denunciato per il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità. Inoltre gli è stata contestata la sanzione amministrativa prevista per non avere adottato tutte le misure precauzionali richieste per la protezione della propria persona e degli altri dal contagio da Covid-19.