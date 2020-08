Vigevano, ciclista urtato da un'auto: non è grave

Un uomo di 51 anni è rimasto ferito in modo fortunatamente non grave a causa di un incidente avvenuto oggi pomeriggio poco dopo le 16 in prossimità della rotatoria di via San Giovanni che conduce alla Brughiera. Secondo una prima ricostruzione il ciclista sarebbe stato urtato da una Fiat Punto condotta da un uomo.

Per effetto dell'urto l'uomo è caduto a terra. Soccorso dal personale medico del 118 e da quello della Croce Rossa di Vigevano è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale in codice verde.