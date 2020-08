Basket: la Lega Nazionale Pallacanestro richiede l'anticipo delle gare alle 17

Anticipare l'inizio delle partite di campionato dalle 18 alle 17 allo scopo di favorire, nel periodo invernale, l'afflusso nei palasport dei nuclei familiari che rappresentano una base importante per le società di serie A2 e B e di conseguenza un rientro a casa più agevole. E' la proposta che la Lega Nazionale Pallacanestro ha inoltrato alla Fip.

Secondo la Lnp i benefici saranno consistenti anche da altri punti di vista: le squadre in trasferta potranno pianificare il rientro già in serata anche dalle destinazioni più lontane; lo stesso varrebbe per i tifosi e agevolerebbe il lavoro dei media. Va precisato che l’orario delle 17.00 è quello ufficiale richiesto da Lnp alla Fip; ai club resta comunque la facoltà di disputare i propri incontri casalinghi domenicali alle 18, nel caso in cui venga ritenuto orario più consono a favorire l’afflusso del pubblico nei palasport.