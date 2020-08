Casteggio, il depuratore è fuori legge: indagate 13 persone e due società

Tredici persone, delle quale cinque appartenenti alla pubblica amministrazione, altrettante ad una società privata che produce sostanze alimentari e tre con responsabilità di gestione dell'impianto di depurazione di Casteggio, hanno ricevuto dai carabinieri forestali di Pavia e dalla Guardia di Finanza di Voghera la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in relazione ai reati di inquinamento ambientale, abuso d'ufficio e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Coinvolte anche due società.

L'indagine dei carabinieri forestali di Zavattarello ha accertato che nel depuratore, che riceve le acque del ciclo urbano e industriale della città, erano confluiti anche reflui industriali provenienti dall'impianto di produzione di una società del settore alimentare, contenenti elementi inquinanti in quantitativi sensibilmente superiori rispetto a quelli autorizzati o autorizzabili per legge. Rifiuti che non sono stati smaltiti in modo corretto anche per l'inadeguatezza strutturale del depuratore. Il fatto ha provocato la compromissione delle acque del torrente Coppa, dove vengono scaricate le acque trattate dal depuratore, con conseguente morìa di pesci.

Il depuratore di Casteggio era già stato posto sotto sequestro preventivo nell'aprile di due anni fa, anche in quella circostanza con l'ipotesi di inquinamento ambientale. La società alimentare, secondo i carabinieri forestali, si sarebbe resa responsabile anche dell'inquinamento ambientale di suolo e sottosuolo attraverso lo sversamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi su un terreno di sua proprietà nei pressi dello stabilimento. L'inquinamento ambientale è punito con la reclusione da due a sei anni e con una multa da 10 a 100 mila euro.