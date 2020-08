Covid-19, in Lombardia 30 nuovi positivi

Sono 316 (+30) i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Crescono in particolare quelli della provincia di Brescia (+13) e di quella di Monza e Brianza (+20). La provincia di Pavia registra 6 casi (-8). I decessi sul territorio regionale sono stati 3 per un totale di 16.860. I ricoverati sono 172 (-1) dei quali 17 (+3) in terapia intensiva. I guariti e i dimessi sono 84 più di ieri per un totale di 76.102. I tamponi effettuati, 19.721, portano il totale a 1.555.403.

Si muove ancora verso l'alto, anche se in modo contenuto, il numero dei nuovi positivi in Italia: oggi sono 1.462 rispetto ai 1.411 di ieri. I decessi sono 9 (+4) mentre i dimessi salgono a 348 (+123). In ospedale sono ricoverate 1.178 persone (+47) delle quali 74 (+7) in terapia intensiva.