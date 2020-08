Vigevano, opere non autorizzate alle ex-Sagema: c'è l'ingiunzione di demolizione e sgombero

Da tempo i residenti della zona di strada Fogliano Inferiore segnalavano un movimento anomalo all'interno dello stabilimento della ex-Sagema, chiuso ormai da anni. Un blitz degli agenti della polizia locale, avvenuto alla fine di giugno, aveva consentito di scoprire l'effettuazione di alcuni lavori totalmente abusivi per i quali non era stata richiesta alcuna autorizzazione. La situazione era stata segnalata alla Procura della Repubblica.

Ieri il Comune di Vigevano ha emesso una ingiunzione al proprietario dell'area, un rumeno di 26 anni che l'aveva acquistata da un fallimento ventennale, per la demolizione e la rimozione a sue spese delle opere abusive realizzate entro il termine perentorio di 90 giorni. I materiali di scarto dovranno essere conferiti in discariche autorizzate. In caso di inadempimento i beni individuati e le relative aree di sedime nonché quella necessaria alla realizzazione delle opere analoghe a quelle abusive, verranno acquisite nel patrimonio dell'amministrazione a cui compete la vigilanza sull'osservanza del provvedimento.