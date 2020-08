Covid -19, contagi in aumento: 8 in provincia di Pavia

Sono 289 i nuovi positivi da Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, 140 dei quali in provincia di Milano, 35 in provincia di Brescia e 27 in quella di Monza-Brianza. In provincia di Pavia i nuovi contagi sono 8.

Non si registrano decessi. I guariti ed i dimessi sono 98 più di ieri per un totale di 76.200. In ospedale restano 185 degenti dei quali 18 in terapia intensiva (+1).