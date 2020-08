Vigevano, evade dai domiciliari per raggiungere la ex a Milano: arrestato

Avrebbe dovuto rimanere ristretto agli arresti domiciliari a Vigevano, presso la casa della sorella, dalla quale aveva il permesso di allontanarsi soltanto per lavorare presso il mercato. Lui invece, marocchino di 37 anni, che aveva ottenuto il beneficio dopo un periodo di carcerazione per maltrattamenti in famiglia, ha cercato di tornare nell’appartamento della sua ex.

Il sistema di monitoraggio e di prevenzione dell’Ufficio stalking, maltrattamenti e minori della Divisione Anticrimine della polizia di Milano ha però funzionato perfettamente e l’uomo è stato arrestato prima che la potesse incontrare. Alla vista degli agenti ha tentato di nascondersi ma è stato bloccato. Gli accertamenti hanno appurato che quella stessa mattina avrebbe falsamente informato la polizia di dover lasciare la sua abitazione per andare al lavoro.