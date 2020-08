Covid-19, in Italia crescono ricoveri e terapie intensive; 12 nuovi casi in provincia di Pavia

Sono 12 i nuovi casi di contagio da Covid-19 in provincia di Pavia sui 235 complessivi della Lombardia registrati nelle ultime 24 ore. Nella regione i decessi sono stati 3 per un totale di 16.863. In ospedale i degenti sono 194 (+9) dei quali 20 (+2) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 48 più di ieri per un totale di 76.248. Il numero maggiore di contagi si è registrato in provincia di Milano (+80), seguita da quelle di Brescia (+28), Como (+25) e Monza e Brianza 8+22).

A livello nazionale crescono i ricoveri 1.251 (+83) dei quali 86 (+7) in terapia intensiva. I nuovi casi sono 1.365 e i decessi 4. Guariti e dimessi sono 312 in più per un totale di 208.536. Alle spalle della Lombardia il maggior numero di casi riguarda la Campania (+270), Emilia-Romagna e Veneto (+109) e Toscana (+98).