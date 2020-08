Valeggio, incidente poco dopo la mezzanotte: muore un cinquantenne

Ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo a poche centinaia di metri dalla sua abitazione presso cui stava rientrando. L'auto si è spostata verso sinistra, uscendo dalla sede stradale e ribaltandosi in un canale al cui interno scorrono pochi centimetri di acqua. A tradire Giannino De Paoli, 50 anni, assessore di Valeggio, è stato con tutta probabilità un malore.

Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, ieri sera poco prima della mezzanotte e mezza, l'uomo era privo di coscienza ma non presentava lesioni tali da far ipotizzare il decesso per un trauma. Ogni operazione di rianimazione è risultata inutile. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia stradale. Secondo i primi riscontri pare che l'auto procedesse a bassa velocità, un altro dettaglio che avvalorerebbe l'ipotesi del malore.