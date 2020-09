Sinistro stradale in corso Aldo Moro, 55enne trasportato in ospedale

Saranno gli agenti della polizia locale di Vigevano a stabilire nelle prossime ore la dinamica dell’incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi (lunedì), intorno alle 19, sulla circonvallazione esterna della città, in prossimità della nuova rotonda di corso Aldo Moro.

Due i mezzi coinvolti: un autocarro e una bicicletta. Ferito, ma fortunatamente non in gravi condizioni, un uomo di 55 anni, trasportato con un’ambulanza della Croce Rossa di Vigevano al pronto soccorso dell’ospedale civile dove è arrivato in codice verde. Sul posto è intervenuta anche un’automedica del 118.