In Lombardia 135 nuovi positivi, in provincia di Pavia un caso

Sono 135 i nuovi positivi in Lombardia (i tamponi effettuati sono stati 9866), con un solo caso in provincia di Pavia. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono attualmente 22 (+2), quelle negli altri reparti 195 (+1). I decessi per Covid in Regione nelle ultime 24 ore sono stati 2. « Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,36% – fanno sapere dalla Regione – L’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale».

I nuovi casi per provincia:

Milano: 54, di cui 30 a Milano città

Bergamo: 19

Brescia: 7

Como: 8

Cremona: 3

Lecco: 11

Lodi: 1

Mantova: 0

Monza e Brianza: 13

Pavia: 1

Sondrio: 1

Varese: 7