Interviene per sedare una rissa, viene picchiata e rapinata: fermato il responsabile

Era intervenuta per sedare una rissa, ed è stata presa a calci e sberle e rapinata, finendo in ospedale. La vittima è una 36enne moldava, che intorno all’una di martedì aveva deciso di intervenire mentre era in corso uno scontro tra 3 persone in viale Mazzini. Due sono fuggite vie, il terzo si è scagliato contro di lei, picchiandola e portandole via la borsa con documenti e denaro. Il malvivente è poi riuscito a fuggire, nonostante un passante che aveva assistito a una parte dell’aggressione si fosse fermato, provando a inseguirlo. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale; i medici l’hanno dimessa con una prognosi di 5 giorni.

I carabinieri del Radiomobile hanno rintracciato il malvivente poco dopo nei pressi del distributore automatico di bevande nell’adiacente via Matteotti, recuperando anche la refurtiva. Si tratta di un 28enne tunisino irregolare e senza fissa dimora, che è stato arrestato per rapina. I militari hanno poi accertato che l’uomo era fuggito circa tre mesi fa da un centro di accoglienza di Messina durante l’isolamento fiduciario previsto dalla normativa Covid. Ora si trova all’interno della casa circondariale di Vigevano, a disposizione dell'autorità giudiziaria.