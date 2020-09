Non ce l'ha fatta il cicloamatore 82enne investito oggi a Sartirana

Non ce l'ha fatta l'anziano ciclista investito oggi (giovedì), intorno alle 13,30, sulla provinciale 194 in territorio comunale di Sartirana Lomellina. Il cicloamatore – A.C., 82 anni, residente a Mede – era stato trasportato in condizioni disperate con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'Humanitas, dove era arrivato in codice rosso.

L'impatto, violentissimo, si è verificato contro una Volkswagen Golf, su cui viaggiavano un uomo di 76 anni e una donna di 75; entrambi sono poi stati portati in ospedale sotto shock. Sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia stradale di Voghera, intervenuti sul posto per i rilievi del sinistro.