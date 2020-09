Da Santhià a Codogno di corsa: le tappe lomelline del sindaco runner

Angelo Cappuccio, 49 anni, primo cittadino di Santhià (Vercelli) e ultramaratoneta, ha attraversato di notte tutta la Lomellina per raggiungere il raduno spontaneo di sindaci “Ripartiamo insieme, da dove tutto è cominciato”, in programma da oggi (venerdì) fino a domenica 6 settembre a Codogno (Lodi) con diversi eventi organizzati per ricordare le vittime del coronavirus. Cappuccio correrà per circa 22 ore consecutive.

Partito ieri sera alle 21,30 (giovedì) da Santhià, scortato da un’auto che per l'assistenza tecnica, il primo cittadino ha fatto tappa a Palestro, Robbio, Sant’Angelo, Ceretto, Mortara, Tromello, Garlasco, Gropello Cairoli per poi proseguire verso Pavia, Belgioioso, Casalpusterlengo. L'arrivo a Codogno è previsto per le ore 20.

Ecco gli orari con i passaggi del sindaco nei 14 Comuni:

Santhià Km O - Partenza Ore 21.30

San Germano Km 6,500 - Passaggio Ore 22

Vercelli Km 21 – Passaggio Ore 23.30

Palestro Km 31 – Passaggio Ore 1.30

Robbio Km 37 – Passaggio Ore 2.30

Sant'Angelo Lomellina Km 43 – Passaggio Ore 3.30

Ceretto Lomellina Km 45 – Passaggio Ore 4

Mortara Km 51 – Passaggio Ore 5.30

Tromello Km 63 – Passaggio Ore 7.30

Garlasco Km 68 – Passaggio Ore 8.30

Gropello Cairoli Km 74 – Passaggio Ore 9.30

Pavia Km 90 – Passaggio Ore 12.30

Belgioioso Km 105 – Passaggio Ore 14.30

Casalpusterlengo Km 130 – Passaggio Ore 18.30

Codogno Km 140 Arrivo Ore 20