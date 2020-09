Abbiategrasso, incendio in una ditta farmaceutica

Le fiamme sono divampate poco dopo le 8 di oggi (venerdì) all'interno di un impianto farmaceutico specializzato nella produzione di disinfettanti e presidi medico-chirurgici, in via Brisconno, tra Abbiategrasso e Vermezzo (Milano). Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco, tre ambulanze e un'automedica del 118.

Non dovrebbero esserci feriti in gravi condizioni; un 32enne è stato trasportato in codice verde all'ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. I vigili del fuoco, dopo aver domato le fiamme, si stanno occupando della messa in sicurezza dell'area; sono in corso gli accertamenti per individuare le cause del rogo.