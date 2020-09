Gambolò: posizionato oggi il nuovo "rosone" di benvenuto alla città

Il vecchio "rosone", che si è danneggiato a causa di un difetto di fabbricazione, verrà restaurato e collocato prossimamente nella zona di Castello Litta. Questa mattina (venerdì) sono stati eseguiti i lavori per installare il nuovo manufatto.

«La nuova spilla – spiega il vicesindaco di Gambolò Antonello Galiani – è stata posizionata questa mattina, e senza costi ulteriori per i cittadini. Per quanto riguarda la situazione cantieri, da sabato 5 a domenica 13 verrà chiuso corso Umberto dall'incrocio con via Marconi, con il traffico deviato su via Marconi e via Vignate. Voglio precisare che l'incrocio verrà chiuso solo per un terzo nel lato verso corso Umberto, consentendo così la circolazione da via Vecchia a via Fiume, e viceversa. Ho già contattato Autoguidovie e abbiamo concordato che non ci sarà alcuna variazione dell'attuale percorso perché il transito é consentito in ambo i sensi, con un po' di rallentamento per il restringimento parziale di carreggiata».