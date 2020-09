Coronavirus: in Lombardia 388 nuovi casi, in provincia di Pavia 6

«A fronte di 23409 tamponi effettuati – fanno sapere dalla Regione – sono 388 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,65%. Aumentano guariti e dimessi (+134)». I casi in provincia di Pavia accertati nelle ultime 24 ore sono 6. Diminuisce il numero dei ricoverati in terapia intensiva, dove attualmente sono curati 23 pazienti (-3), mentre sono 245 (+1) negli altri reparti. Si registra un decesso per coronavirus in Lombardia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 184, di cui 112 a Milano città

Bergamo: 28

Brescia: 36

Como: 15

Cremona: 11

Lecco: 7

Lodi: 2

Mantova: 29

Monza e Brianza: 23

Pavia: 6

Sondrio: 0

Varese: 21