Cozzo: cade da tre metri, 62enne trasportato con l’elisoccorso

È precipitato da un’altezza di circa 3 metri, in seguito al cedimento della soletta del solaio di casa sua, dove stava effettuando dei lavori. L’infortunio domestico si è verificato ieri pomeriggio a Cozzo Lomellina.

A rimanere ferito in modo serio è stato un uomo di 62 anni, poi trasportato con l’elisoccorso al San Carlo di Milano; avrebbe riportato traumi gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.