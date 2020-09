Mede, sfila l’orologio d’oro a una pensionata di 82 anni

Dopo l’abbraccio, l’orologio era sparito. La vittima è una signora di 82 anni, che è stata avvicinata per strada da una sconosciuta. L’episodio è avvenuto in via Camussoni, a Mede.

La malvivente ha prima chiesto informazioni poi ha abbracciato l’anziana, sfilandole dal polso un orologio d’oro, per poi allontanarsi velocemente. L’82enne, dopo aver realizzato l'accaduto, si è rivolta ai carabinieri, che si stanno occupando delle indagini.