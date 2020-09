Pavia: armato di coltello, inveisce contro i passanti. Denunciato 58enne

I carabinieri motociclisti del nucleo Radiomobile della Compagnia di Pavia sono intervenuti oggi pomeriggio (domenica), intorno alle 16,20, in piazza della Vittoria, dove alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di un uomo armato di coltello che, in stato di agitazione, disturbava i passanti.

I militari dell’Arma – impegnati in servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati ed alla verifica del rispetto delle normative sul Covid-19 – hanno individuato e poi perquisito il soggetto, un 58enne sardo senza fissa dimora: nel suo zaino hanno trovato un coltello da cucina (nella foto in basso) con una lama di 20 centimetri. È stato quindi denunciato, in stato di libertà, per porto senza giustificato motivo di armi e oggetti atti ad offendere.