Incendio rifiuti a Pavia, le immagini dell'intervento dei vigili del fuoco

L'incendio è divampato oggi pomeriggio (domenica) nel centro di raccolta AsmPavia in località Montebellino, già teatro del rogo scoppiato nella tarda serata di lunedì 1 giugno.

«L'incendio ha interessato due capannoni adiacenti, dove viene stoccata la frazione indifferenziata prima del conferimento in discarica – hanno fatto sapere da Arpa Lombardia, sul posto insieme alla polizia locale – Mentre sono in corso le operazioni di smassamento da parte dei vigili del fuoco, i tecnici del gruppo specialistico di contaminazione atmosferica Arpa stanno installando la strumentazione per il campionamento dell'aria».