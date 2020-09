A Robbio test rapidi gratuiti per i residenti. Il sindaco: «Così riapertura scuola nella massima sicurezza»

Dopo essere stato il primo Comune italiano a organizzare nel mese di aprile – in piena emergenza Covid – test sierologici a tappeto sulla popolazione, Robbio sta per aggiudicarsi un altro primato: prima dell’inizio della scuola, tutti i cittadini potranno effettuare gratuitamente un test sierologico rapido, il cosiddetto "pungidito", in grado di individuare la presenza di anticorpi IgG (fase acuta) e IgM (fase avanzata) in meno di 20 minuti. La campagna di screening, che partirà il 12 settembre, questa volta è facilitata dalla donazione al Comune di 6mila test da parte dell’azienda specializzata Technogenetics, e da Onilab-Istituto Diagnostico Varelli, che ha messo a disposizione il personale che effettuerà i test.

«Proponiamo per la seconda volta l’iniziativa in modo da garantire una riapertura delle scuole all’insegna della massima sicurezza possibile – dichiara Roberto Francese, sindaco di Robbio – I test sono assolutamente gratuiti e vengono effettuati su base volontaria. Ci auguriamo che ci sia una forte affluenza. Ad aprile quasi tutti i residenti del Comune si sono sottoposti alla campagna di screening. Ringrazio vivamente Onilab per aver messo a disposizione il personale e la Technogenetics per la donazione degli strumenti».

I cittadini risultati positivi accederanno al percorso diagnostico previsto dalla Regione: un test sierologico da prelievo venoso e test molecolare per identificare l’eventuale presenza del virus.