Il maggiore Paolo Banzatti nuovo Comandante della Compagnia di Vigevano

Il maggiore Paolo Banzatti, 45 anni originario di Codogno (Lodi), è il nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri di Vigevano. L'ufficiale, che ha sostituito il tenente colonnello Emanuele Barbieri, ha assunto ieri mattina (lunedì) il suo incarico.

Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, si è arruolato nel 2000 nell’Arma dei Carabinieri come Ufficiale di Complemento, svolgendo il servizio di prima nomina presso l’allora Battaglione Allievi Carabinieri ausiliari di Reggio Calabria come insegnante di materie tecniche – professionali; in questo periodo partecipa all’ordine pubblico in occasione del G8 di Genova. Successivamente trasferito presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Castrovillari (CS) (e per un breve periodo anche presso la Compagnia di Rossano Calabro CS) dove per circa 2 anni si occupa di indagini di polizia giudiziaria in ambiente ‘ndranghetista. Dopo un periodo di circa due anni svolti all’esterno dell’amministrazione pubblica, in seguito frequenta il 45° corso applicativo della durata di circa un anno presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma ed, al termine, viene trasferito alla Compagnia Carabinieri di Gorizia, quale Comandante di N.O.R., responsabile della polizia giudiziaria dove, nel corso dei 5 anni in quell’area di confine ricopre del diversi periodi anche l’incarico di Comandante di Compagnia nonché, per un breve periodo, anche la reggenza del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia limitrofa di Monfalcone (GO). Nel 2011 viene trasferito al Nucleo Radiomobile Carabinieri di Milano in qualità di Comandante della 2^ Sezione del pronto intervento, composta da squadre autoradio e motociclisti e dall’Aliquota Primo Intervento antiterrorismo, partecipando all’organizzazione e coordinamento dei servizi di scorta-viabilità in favore dei Capi di Stato e Governo in visita nel nostro Paese in occasione del Semestre di Presidenza Europa 2014, Expo 2015, nonché del G7 di Taormina nel 2017. Nel 2017 viene trasferito al Centro di Eccellenza per le Polizie di Stabilità a Vicenza, presso il Dipartimento Studi e Ricerche, nell’Ufficio Studi, Valutazione e Formazione che si occupa di organizzare attività formative pre-impiego a livello nazionale ed internazionale, in particolare a favore di forze di polizia e gendarmeria dei Paesi “emergenti”, che aspirano ad essere impiegati nelle missioni di mantenimento della pace sotto egida UN e UE.