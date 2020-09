Gravellona, fuori strada con lo scooterone: ferito 51enne

L’incidente è avvenuto sulla provinciale 192, a Gravellona Lomellina, intorno alle 18,30 di oggi (martedì). L’uomo, un 51enne, stava viaggiando in sella a uno scooterone quando, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Sul posto sono immediatamente intervenute un’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano. All’arrivo dei soccorsi l’uomo era cosciente, ma lamentava un forte dolore a una gamba. È stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale civile di Vigevano, dove è arrivato in codice giallo.