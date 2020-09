La truffa del Covid ha fruttato 20mila euro

Tre truffe nello spazio di poche ore, ai danni di anziani. Il colpo grosso a Vigevano, dove una donna di 92 anni è stata raggiunta dalla telefonata di una persona che si spacciava per la nipote. «Nonna, ho il Covid, mi servono urgentemente soldi per le cure mediche».

Alla porta dell’anziana si è presentata una persona alla quale la signora ha consegnato quasi 20mila euro in contanti. Sempre con la scusa del Covid, i malviventi hanno colpito un’altra novantaduenne di Vigevano: il bottino è stato di vari monili in oro. Un’altra truffa, questa volta in azione i falsi tecnici dell’acqua, è stata messa a segno a Confienza. Sugli episodi indagano i carabinieri di Vigevano.