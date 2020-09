Pistole in pugno si atteggiano a boss in stile Gomorra: identificati 8 minorenni

Si sono filmati e fotografati mentre impugnavano delle pistole, atteggiandosi a boss, in pieno stile Gomorra. Poi hanno caricato tutto sui social, in particolare postando Stories su Instagram. Sono bastati pochi minuti perché i video diventassero virali, scatenando il panico tra molte persone che hanno visionato le immagini, in cui si vedeva anche uno dei giovani mentre sparava, con tanto di fiammata.

Lunedì gli agenti del Nucleo Operativo della polizia locale hanno identificato 8 ragazzi, tutti minorenni, tra i 16 e i 17 anni, alcuni di origini straniere. La preoccupazione era soprattutto legata alle armi. Gli agenti hanno poi accertato che le tre pistole erano in realtà “scacciacani”, ma prive del tappo rosso. Sulla vicenda è stato inviato un fascicolo, per il momento senza ipotesi di reato, alla Procura dei minori di Milano.