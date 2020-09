Covid: tamponi pediatrici negli ambulatori della provincia di Pavia

In vista della riapertura delle scuole, Ats Pavia ha predisposto un doppio canale dedicato alla popolazione pediatrica per la somministrazione dei tamponi.

Il primo presso gli ambulatori di Pavia, Stradella e Vigevano, attivi nei seguenti giorni e orari:

Vigevano (presso l’Istituto De Rodolfi) Lunedì e martedì, dalle 7,30 alle 11

(presso l’Istituto De Rodolfi) Lunedì e martedì, dalle 7,30 alle 11 Pavia (Stadio Fortunati) Mercoledì e giovedì, dalle 7,30 alle 11

Stradella (accanto all’ospedale) Venerdì e sabato, dalle 7,30 alle 11

Il secondo percorso dedicato alla popolazione pediatrica è previsto al pronto soccorso pediatrico del Policlinico San Matteo di Pavia dove, sempre a partire da lunedì 14, i bambini con sintomi riconducibili al Covid avranno accesso diretto se muniti di impegnativa, dalle 8.00 alle 12.00.

«La soluzione – spiegano da Ats Pavia – è tesa a contenere il carico di richieste correlate alle regole attuali: se un bambino nella fascia da 0 a 6 anni viene allontanato da scuola anche con un solo sintomo riconducibile al Covid – dopo tre giorni di assenza – starà al pediatra certificare l’assenza del virus con la prescrizione di un tampone».

«Nella giornata di oggi - sottolinea Mara Azzi, direttore generale - a Pavia il personale di Ats ha effettuato 192 tamponi, di cui 65 a soggetti in età pediatrica. Un numero che rischia di aumentare ma che saremo in grado di affrontare grazie alla dedizione del nostro personale che da settimane è in prima linea per assicurare l’efficace svolgimento della campagna di screening sul territorio. Non abbassiamo la guardia in attesa delle indicazioni di regione Lombardia per procedere con il potenziamento del piano di controllo regionale sviluppato grazie all’alleanza stabile tra scuola e sanità, già una realtà nel nostro territorio».

Oggi (giovedì) in provincia di Pavia, nell’ambito dello screening al personale della scuola, sono stati effettuati 234 test sierologici. Dall’inizio della campagna sono stati effettuati 5184 test, per un totale di 385 positivi (7.4%). Di questi solo 2 sono risultati positivi al tampone.