Vigevano, coltivava marijuana nel giardino di una casotta a Ticino: indagato 30enne

C’erano piante che superavano abbondantemente il metro di altezza tra quelle sequestrate oggi pomeriggio (giovedì), intorno alle 15,30, dagli agenti dell’Anticrimine del Commissariato e del Nucleo Operativo della polizia locale di Vigevano, durante il blitz scattato al termine di un’indagine congiunta avviata settimane fa. Gli accertamenti erano partiti grazie alle indicazioni di una fonte confidenziale, che aveva riferito alle forze dell’ordine della presenza di una piantagione di cannabis in zona Lungoticino Lido.

Nel giardino di una casotta sfitta, infatti, sono state trovate 12 piante marijuana, poi sequestrate insieme ad alcuni barattoli con all’interno le cime. Gli agenti del Nucleo Operativo della polizia locale e il personale dell’ufficio Anticrimine della polizia di Stato – intervenuti anche con 2 pattuglie in borghese – sono andati a colpo sicuro, dopo aver effettuato una serie di pattugliamenti, servendosi di telecamere di sorveglianza per monitorare la zona. A finire nei guai è stato un 30enne, che al momento del controllo si trovava nella casotta adiacente a quella dove era presente la coltivazione, in compagnia di un amico. Quest’ultimo è stato segnalato alla Prefettura come consumatore, in quanto trovato in possesso di hashish. Il 30enne, invece, è ora indagato per coltivazione di sostanza stupefacente. Il numero delle piante sequestrate, infatti, fa pensare che la coltivazione non fosse finalizzata al solo consumo personale.