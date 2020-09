Voghera, furto di computer a scuola: arrestati i ladri

Hanno approfittato del buio per introdursi all’interno dell’istituto comprensivo “Dante” di Voghera, rubando diversi notebook dall’aula di informatica della scuola. A notare la scorsa notte degli strani movimenti in zona è stato un agente del Commissariato di polizia fuori servizio, che ha dato l’allarme. I militari del Radiomobile sono immediatamente arrivati nei pressi della scuola e, poco dopo, sono riusciti a rintracciare i ladri, arrestandoli: si tratta di un 39enne e di un 38enne, entrambi di Voghera, con precedenti di polizia.

I due sono stati sorpresi mentre tentavano di nascondere la refurtiva in un garage vicino alla scuola, probabilmente con l’intenzione di spostare i computer in un secondo momento. I carabinieri ora stanno cercando di capire se i due ladri possano essere coinvolti anche in altri furti avvenuti nei giorni scorsi in altre scuole della città. I 36 computer sono poi stati restituiti al comprensivo vogherese.