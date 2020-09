Elezioni e Covid: voto a domicilio per chi è in quarantena o in isolamento fiduciario

La Prefettura di Pavia ha fatto sapere con una nota che, dopo un confronto con Ats e Asst, sono state individuate presso il policlinico San Matteo di Pavia e gli ospedali di Vigevano e Voghera le sezioni elettorali ospedaliere, nell’abito delle quali saranno istituiti seggi speciali che provvederanno alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19.

«Per essere ammesso al voto presso il proprio domicilio – specifica la Prefettura di Pavia – l’elettore che si trova in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid deve far pervenire apposita richiesta al sindaco del Comune di residenza entro il 15 settembre, allegando il certificato rilasciato dal funzionario medico designato, che attesti l’esistenza delle condizioni indicate (quarantena o isolamento fiduciario per Covid). L’ufficiale elettorale del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto l’elettore provvederà ad assegnare l’elettore ammesso al voto domiciliare ad una delle sezioni ospedaliere sopra indicate, secondo criteri di prossimità territoriale. Si precisa che, secondo la normativa vigente, l’elettore il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria in cui è ricoverato ovvero presso il proprio domicilio, se in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid, può esprimere il voto per la consultazione referendaria e per le elezioni comunali che si svolgono nel territorio comunale in cui è istituita la sezione ospedaliera cui è assegnato».