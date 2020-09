Vigevano: questa sera il confronto dei candidati sindaco in Cavallerizza

È in programma per questa sera (sabato), alle ore 21 in Cavallerizza, il confronto tra i 7 candidati in corsa: Giuseppe Squillaci (La strada per Vigevano, Grande Vigevano), Luca Bellazzi (Polo Laico), Furio Suvilla (Vigevano Futura, Gruppo Civico), Andrea Ceffa (Vigevano Riparte, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega) Silvia Baldina (Movimento 5 Stelle), Roberto Guarchi (Rifondazione Comunista), Alessio Bertucci (Le Api 2020, Partito Democratico, Vigevano Coraggiosa).

La serata, organizzata dall’associazione di giornalisti di Vigevano e Lomellina “Giancarlo Rolandi” con il patrocinio del Comune, sarà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina Facebook de L’Informatore Vigevanese.