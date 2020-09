Robbio, test rapidi anti-Covid gratuiti: partecipano in 4500

Sono stati 4500 (su circa 6mila abitanti) i robbiesi che nella giornata di oggi (sabato) hanno partecipato alla campagna di screening gratuita, la seconda organizzata nel Comune lomellino. Qui i cittadini avevano già potuto scegliere di sottoporsi ai test sierologici nel mese di aprile, in piena emergenza Covid. Oggi in 40 persone è stata individuata la presenza di anticorpi IgG (fase avanzata), e in 3 di IgM (fase acuta); ora i positivi al test sierologico rapido dovranno seguire il percorso diagnostico previsto dalla Regione. L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla donazione al Comune di 6mila kit da parte dell’azienda specializzata Technogenetics, da Onilab-Istituto Diagnostico Varelli, che ha messo a disposizione il personale per effettuare i test, e dai 40 volontari presenti oggi.

Nel video l’intervento del sindaco di Robbio, Roberto Francese.