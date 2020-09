Truffe Covid, anziani nel mirino dei malviventi: «Nel dubbio chiamate sempre il 112»

Alla conferenza stampa di oggi, che si è tenuta al Comando Provinciale Carabinieri di Pavia, erano presenti anche il maggiore Paolo Banzatti, nuovo Comandante della Compagnia di Vigevano, e il maggiore Fabio Volpe, Comandante della Compagnia di Pavia. Nel video qui sotto, un intervento del maggiore Banzatti, che ha assunto il suo incarico nella giornata di lunedì.

Durante gli incontri del progetto "Sicurezza per gli anziani" – che verranno organizzati a breve dall’Arma su tutto il territorio provinciale nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione dal Covid – si illustreranno agli anziani e ai loro familiari le semplici, ma efficaci, precauzioni che è possibile adottare per difendersi da queste azioni criminose. I carabinieri illustreranno le più diffuse metodologie usate dai malviventi, che recentemente hanno inaugurato l’espediente di contattare le vittime avvisandoli falsamente che un loro congiunto è ricoverato in ospedale a causa del Covid-19 e, spacciandosi per sanitari, chiedere un contributo in denaro necessario all’acquisto di famarci speciali da somministrare al parente. «Nel dubbio, chiamate sempre il 112. Vi consiglieremo cosa fare» esortano dall'Arma. Saranno gli operatori dell’Arma a effettuare le opportune verifiche del caso, inviando del personale presso l’abitazione dell’anziano.

Molte informazioni utili si possono trovare sull’inserto preparato dalla rivista settimanale “IL CARABINIERE” a questo link: https://www.carabinieri.it/editoria/il-carabiniere/la-rivista/anno-2017/supplemento-rivista-dicembre-2017