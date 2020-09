In Lombardia 265 nuovi casi, in provincia di Pavia 12

Sono 265 i nuovi casi di coronavirus accertati in Regione, dove nell’ultimo giorno sono stati processati 12844 tamponi (rapporto in percentuale pari al 2%). Sono 12 i casi riscontarti in provincia di Pavia. Cresce leggermente il numero delle persone ricoverate in ospedale, dove attualmente sono 28 (+1) i pazienti Covid in terapia intensiva e 252 (+1) quelli negli altri reparti. Sono stati 3 i decessi per Covid in Regione nelle ultime 24 ore; dall’inizio della pandemia 16899.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 88, di cui 47 a Milano città

Bergamo: 18

Brescia: 27

Como: 29

Cremona: 8

Lecco: 2

Lodi: 8

Mantova: 7

Monza e Brianza: 34

Pavia: 12

Sondrio: 2

Varese: 13