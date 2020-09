Minaccia i carabinieri che gli ricordano di indossare la mascherina: 24enne denunciato

Il controllo dei carabinieri della Stazione di Pavia è scattato la scorsa notte, nell’ambito di un servizio finalizzato al monitoraggio della movida nel centro storico della città. Intorno alle 3,30, vicino a piazza Vittoria a Pavia, i militari hanno invitato un gruppo di giovani a evitare schiamazzi e assembramenti, ricordando loro di indossare le mascherine di protezione.

Mentre la maggior parte dei ragazzi non ha avuto alcun problema a seguire le indicazioni dei militari, uno di loro ha opposto resistenza, minacciando il personale delle forze dell’ordine e manifestando un atteggiamento ostile e provocatorio. Una reazione ingiustificata, che ora gli potrebbe costare cara. Il 24enne – un operaio residente a Pavia – è stato identificato e denunciato per resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale; nei suoi confronti è stata inoltre elevata una contravvanzione per il mancato rispetto della normativa anti-Covid. Rischia una condanna fino a 5 anni di reclusione.