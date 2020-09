Scuola, raccontateci (con parole e immagini) il vostro ritorno tra i banchi

Non sarà un rientro tra i banchi come tutti gli altri. Domani, lunedì 14 settembre, la scuola ricomincerà per tutti, anche se in alcuni istituti l'inizio delle lezioni è stato anticipato già di qualche giorno. L'esperienza di questi giorni rimarrà nel ricordo di molti e vi chiediamo di condividerla, raccontandoci in presa diretta il rientro a scuola e inviandoci riflessioni, lettere, fotografie e anche disegni. Le vostre testimonianze saranno condivise sul nostro sito.

Inviateci il materiale all’indirizzo mail: ilaria.dainesi@ievve.com. Aggiorneremo la pagina dedicata giornalmente. Nella mail vanno indicati nome e cognome (per i minori anche solo il nome), specificando nel caso degli alunni la classe e la scuola che si frequenta, per gli adulti se si è genitori, docenti, dirigenti o personale Ata.