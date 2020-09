Covid-19, calano i nuovi contagi; nessuno in provincia di Pavia

Sono 125 i nuovi positivi da Covid-19 in Lombardia, nessuno in provincia di Pavia. Sono i dati diffusi poco fa dalla Regione Lombardia. I deceduti sono 2 che portano il totale a 16.901; in ospedale restano 262 persone (+10) delle quali 28 in terapia intensiva. I guariti e dimessi sono 64 più di ieri per un totale di 77.715. I nuovi tamponi sono stati 7.931 per un totale di 1.830.924. In provincia di Milano i nuovi casi sono 44, 15 in quella di Brescia, 13 in quella di Bergamo. Con Pavia a quota zero ci sono anche Cremona, Lodi, Mantova e Sondrio.

Cala il numero dei casi di contagio da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia che passano dai 1.458 di ieri ai 1.008 di oggi ma a fronte di 45.309 tamponi contro i 72.143 di ieri. I decessi sono complessivamente 14 (+7) mentre i guariti sono 316 più di ieri. In ospedale rimangono 2.122 (+80) dei quali 17 (+10) in terapia intensiva.