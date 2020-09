Mortara, minaccia di morte i vicini: finisce in manette

Al culmine dell'ennesima lite ha minacciato di morte i vicini con i quali già in passato c'erano stati numerosi screzi. Per questa ragione le tardo pomeriggio di sabato i carabinieri della stazione di Mortara hanno tratto in arresto con l'accusa di reati persecutori E.R., 46 anni, pregiudicato di origine calabrese.

Le condotte vessatorie messe in atto contro i vicini hanno riguardato anche danneggiamenti e minacce di morte pronunciate in presenza dei carabinieri. Per questa ragione i militari del maggiore Paolo Banzatti, su disposizione dell'autorità giudiziaria, lo hanno posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.