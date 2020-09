Mortara, rapina le chiavi ad un tassista: pregiudicato arrestato

Si è avvicinato ad un tassista chiedendo di essere trasportato a Nizza, in Francia. Ma quando è stato chiaro che non disponesse delle somma di denaro necessaria lui, D.B., 27 anni, senegalese senza fissa dimora, ha iniziato a dare in escandescenze, percuotendo il tassista e impossessandosi delle chiavi del mezzo. L'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano, con l'ausilio di una pattuglia della polizia locale, ha consentito di bloccare l'uomo che è stato tratto in arresto con l'accusa di rapina.

Il tassista, accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, è stato medicato e dimesso con una prognosi di 7 giorni.