Covid-19, 176 nuovi positivi in Lombardia, 7 in provincia di Pavia

Sono 176 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. I decessi sono 2 per un totale di 16.903. In ospedale sono ricoverati 263 pazienti (+1) dei quali 29 (+1) in terapia intensiva. I tamponi effettuati sono stati 19.399 per un totale di 1.850.323. Guariti e dimessi sono 223 più di ieri per un totale di 77.938. L'incremento maggiore di contagi si registra nella provincia di Milano (+90), seguita da Monza e Brianza (+20) e Brescia (+16). Sono 7 i nuovi casi in provincia di Pavia.

In tutto il Paese di nuovi casi dono 1.229 rispetto ai 1.008 di ieri, i decessi sono 9; nessuna regione è senza contagiati. In ospedale sono ricoverate 2.222 persone (+100) delle quali 201 (+4) in terapia intensiva. I tamponi sono stati 80.517.