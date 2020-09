Sartirana, marijuana nello zaino: denunciato un diciannovenne

Ai militari che lo avevano fermato per un controllo in via Patrioti aveva consegnato spontaneamente tre involucri contenenti una modica quantità di marijuana. Ma la sua eccessiva disponibilità alla collaborazione ha insospettito i carabinieri che hanno deciso di procedere alla perquisizione personale. Ed è stato così che, da una tasca dello zaino che aveva tracolla, sono spuntati 30 grammi di marijuana e 100 euro in banconote di piccolo taglio.

A quel punto i carabinieri del maggiore Paolo Banzatti hanno deciso di effettuare un controllo anche presso il domicilio del giovane, un diciannovenne che risiede a Sartirana, dove hanno rinvenuto un bilancino di precisione posto sotto sequestro. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero per spaccio.