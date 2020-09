Covid-19, 42 nuovi casi in provincia di Pavia

Sono 281 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 21.757 tamponi effettuati che portano il totale a 1.889.861. Nella regione si è registrato un solo decesso mentre in ospedale sono ricoverate 272 persone 8+8) delle quali 32 (+2) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 130 più di ieri per un totale di 78.240. La provincia con il maggior numero di nuovi casi è quella di Milano (+87) seguita da Pavia (+42), poi Brescia (+32) e Bergamo (+26). Solo la provincia di Mantova non registra nuovi contagi.

Crescono i contagi in tutta Italia (1.585 contro i 1.425 di ieri) mentre i deceduti sono 13. Guariti e dimessi sono 881 nelle ultime 24 ore mentre in ospedale restano 2.348 persone (+63) delle quali 212 (+5) in terapia intensiva.