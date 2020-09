Gambolò e Mortara: tamponi positivi, isolate tre classi

Novanta bambini e due insegnanti di due classi di Gambolò, una di Mortara e una di Voghera si trovano in isolamento dopo l’effettuazione dei tamponi quattro dei quali risultati positivi. Nella giornata di ieri, negli ambulatori adibiti nella provincia di Pavia, sono stati effettuati 208 tamponi, di cui 67 a soggetti in età pediatrica, sotto i 12 anni.Il bilancio di oggi comprende anche i tamponi risultati positivi che vanno ad aggiungersi alla bambina della scuola di materna risultata positiva la scorsa settimana e agli altri 5 bambini risultati positivi sempre la scorsa settimana ma che non frequentavano alcuna scuola. In totale, in riferimento ai 4 casi risultati positivi di oggi, sono stati isolati 90 bambini e 2 insegnanti: due classi a Gambolò, una a Mortara e una a Voghera.

«I dati di oggi – commenta il direttore generale di Ats Pavia, Mara Azzi – confermano che è necessario mantenere alta l’attenzione e non lasciarsi travolgere dalla gioia della ripartenza delle attività scolastiche. Il rientro a scuola a pieno regime è stato fortemente auspicato da tutti, ma è fondamentale continuare a ribadire l’importanza di attenersi meticolosamente alle indicazioni del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità per evitare nuove ondate di contagi sul territorio. Il rispetto delle norme e la cautela restano i migliori alleati per combattere il virus, a qualsiasi età. Per sottoporsi ai tamponi è necessario attenersi alle istruzioni riportate e presentarsi muniti del modulo pre-compilato e sottoscritto scaricabile sul nostro sito (ww.ats-pavia.it)»,