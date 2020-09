Moreschi, la nuova proprietà in Regione: «Notizie positive su occupazione e rilancio del brand»

«Notizie rassicuranti sia sul mantenimento dei livelli occupazionali che sul rilancio del brand». Le ha fornite oggi Guido Scalfi, rappresentante della Hurley Sa che è la nuova proprietaria del calzaturificio Moreschi, ascoltato in audizione dalla Commissione attività produttive del Consiglio regionale della Lombardia. Ne dà notizia Simone Verni, consigliere regionale del M5S.

«Ho insistito affinché fosse presente Hurley – spiega Verni - che, nel corso dell’audizione, ha fornito indicazioni importanti. Ieri l’azienda è stata visitata dal sottosegretario del ministero dello sviluppo economico con delega alla risoluzione delle crisi aziendali, Alessandra Todde. Questa audizione – aggiunge il pentastellato - ribadisce il nostro assoluto interesse alla vicenda orientato a sostenere il superamento di questa crisi. L'auspicio infatti è che una realtà così importante come la Moreschi, con oltre 75 anni di storia sulle spalle, possa continuare a prosperare. Proprio per questo sollecitiamo la Direzione generale attività produttive regionale – conclude Simone Verni -affinché faccia la sua parte per sostenere un’azienda importante non solo per il territorio ma per tutto il “made in Italy”. Prossimamente andrò in visita all’azienda per conoscere di persona questa importante realtà».